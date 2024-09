Turismo Eurispes | Spesa stranieri +20% in primi due mesi del 2024 presenze +14%

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 9 settembre 2024) (Adnkronos) – L’Italia cresce economicamente grazie al. Il, in particolare quello proveniente dall’estero, è in forte espansione, condi visitatori internazionali aumentate del 14% rispetto al 2023, edei turisti, neiduedell’anno in corso, cresciuta del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un incremento che potrebbe L'articoloinduedelproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.