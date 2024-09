Trump-Harris come Alì-Foreman | domani notte il duello tv Il tycoon in vantaggio nei sondaggi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 9 settembre 2024)a Kinshasa 50 anni fa. Iltv fra Donalde Kamaladi, orario italiano (le 3 del mattino) richiama alla memoria l’epica sfida pugilistica in Africa che vide Mouhamad Alì, da sfavorito, battere al settimo round Georgee riprendersi il titolo mondiale dei massimi. I due contendenti sono in una sorta di ritiro pre-gara e stanno studiando ogni tattica possibile. Ile le regole Kamalae Donaldaffronteranno il primo dibattito, moderato da David Muir e Linsey Davis di ABC.dovranno rispettare regole ben precise nei 90 minuti di incontro-scontro: una su tutte riguarda i microfoni che saranno disattivati ??per tutto il dibattito, tranne quando sarà il turno del candidato di parlare.