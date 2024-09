The Art of the Quartet di Patrizio Destriere Pierpaolo Principato Stefano Cantarano e Ettore Fioravanti

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 9 settembre 2024) Da venerdì 13 settembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “The Art of the”, il nuovo album diper LaPOP. “The Art of the” è un album creato da quattro amici, quattro musicisti jazz, quattro maestri del proprio strumento, che si sono riuniti per creare un progetto che vuole rendere omaggio alla formazione simbolica del jazz; la formazione che ha consegnato le pagine più importanti della storia del jazz, ovvero ilto jazz. Attraverso la musica presente nel disco, composta dai membri delto, viaggiamo attraverso le infinite possibilità espressive delto jazz. Un disco e un progetto da ascoltare e assaporare nella sua interezza.