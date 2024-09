Spalletti parla dei calciatori come fratelli d’Italia gli haters di sinistra lo processano…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 9 settembre 2024) Falqui, basta la parola! Ricordate il famoso spot della caramelle che teneva banco in Rai negli anni Settanta, quando le parole “lassativo” o “purgante” erano vietata dalla censura? A distanza di decenni, una parola, “”, diventa terreno di scontro politico per il solo fatto che qulcuno osi utilizzarla nella stessa frase che contiene anche un riferimento all’Italia. Basta la parola,per Falqui. E’ quello che sta accadendo all’ingenuo Luciano, a cui sfugge che oggi,ieri per “Forza Italia”, quando fu fondata da Berlusconi, gli odiatori diin servizio permanente sono pronti ad aprire il processo politico in stile sovietico. “Più che squadra siamo statiche hanno saputo formare una squadra dentro questa partita qui. Si è visto proprio un atteggiamento da, non solo di squadra.