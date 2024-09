Serie C 2024 2025 | l’Entella vince il recupero con l’Ascoli ed è a punteggio pieno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dopo il rinvio causa maltempo in Liguria, la Virtus Entella batteneldella terza giornata del Girone B di. Succede tutto nel secondo tempo a Chiavari con i padroni di casa che si portano in vantaggio al 59? con Bariti e trovano il raddoppio immediato con Guiu (61?). Arriva tempestiva anche la reazione degli ospiti, che con Bando (65?) accorciano le distanze. Nel finalenon riesce a pareggiare e subisce la prima sconfitta dopo la vittoria con la Pianese e il pareggio con la Spal. Entella che sale in vetta alla classifica agrazie ai successi su Rimini e Milan Futuro. RISULTATI E CLASSIFICHE 2-1 (59? Bariti, 61? Guiu, 65? Bando)ilconed è aSportFace.