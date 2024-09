Radio Goal – Lotta Scudetto? La Juve ha accorciato il gap con l’Inter anche il Napoli ha fatto …

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 9 settembre 2024) Balzaretti: “? Lahail gap conilhaun ottimo mercato poi ha il vantaggio di non fare le Coppe, l’obiettivo è quello di restare sempre attaccato alle prime e poi capire come evolve il campionato” Amoruso, Balzaretti, Zazzaroni, De Maggio, Marolda, Improta, Parlato, Bruscolotti, Scozzafava e Fedele sono intervenuti asulle frequenze di a Kiss Kissper parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: Lorenzo Amoruso, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kisskiss.it “Gilmour e McTominay sono due ottimi giocatori con un pedigree di tutto rispetto eieri lo hanno dimostrato con un gol a testa. Mi meraviglio come lo United non abbia deciso di continuare a far crescere McTominay tra le sue fila, un calciatore in ascesa esponenziale.