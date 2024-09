MotoGP Honda porta una nuova aerodinamica nei test Luca Marini | Buono step in pista a Misano-2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024)incrocia le dita e prova a guardare con ottimismo verso il futuro. Dopo un inizio di avventura inRepsol letteralmente disastroso in fatto di risultati, il pilota italiano confidava parecchio nel primo weekend di casa a. Le notizie non sono state delle migliori, dato che ieri il numero 10 non ha potuto prendere parte al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini per colpa di un pesante attacco febbrile. Ma, come detto, il nativo di Urbino confidava molto in questo fine settimana in terra di Romagna, anche perchè oggi erano in programma iriservati alla classe regina. Nonostante una condizione fisica lontana dal suo 100%,è voluto scendere in, per provare lacarenata dallacon un concept completamente nuovo che esaspera la ricerca dell’effetto suolo.