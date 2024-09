McTominay e Gilmour rientro lampo a Napoli | pronti per Conte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 9 settembre 2024) Scotte Billyatterrati all’alba con volo privato da Lisbona, sfidando il temporale. 3 gol in due in Nations League. Notte movimentata per il: Scotte Billysono rientrati all’alba con un volo privato da Lisbona, sfidando persino il maltempo che imperversava su Capodichino. I due centrocampisti scozzesi, reduci dall’impegno con la nazionale contro il Portogallo, non hanno perso tempo. Appena terminata la partita, via versoper mettersi a disposizione diin vista del match contro il Cagliari. Unche sa di dedizione e voglia di fare, conche portano in dote tre gol segnati nelle ultime uscite di Nations League. Numeri che fanno sorridere, soprattutto quelli di: 10 reti nelle ultime 17 presenze con la Scozia. Ilsi prepara così ad accogliere un centrocampo rinnovato e carico.