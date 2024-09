Coppa Davis 2024 sarà l’Olanda l’ostacolo principale per l’Italia E senza Sinner non sarà facile batterli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) Latorna protagonista nel mondo tennistico. Da sedici a otto squadre in quattro gironi da quattro Nazionali: questa settimana, suddivisa in quattro città, ci dirà chi saranno le squadre che avranno accesso alla fase ad eliminazione diretta. Alla Unipol Arena di Bologna c’ècampionessa uscente. Che, con tutta probabilità, dovrà giocarsi il primato nel girone contro. Ormai una piccola ‘classica’ della: anche lo scorso anno le due selezioni si affrontarono ai quarti di finale, con Jannikimportante per la rimonta con il successo in singolo su Tallon Griekspoor e il trionfo in doppio con Lorenzo Sonego sullo stesso Griekspoor accompagnato da Koolhoff. Stavolta però il numero 1 al mondo è assente, assieme a Lorenzo Musetti, provenienti da mesi stressanti dal punto di vista tecnico, fisico e anche mentale.