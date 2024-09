Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 9 settembre

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 9 settembre 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 9Liam ribadisce a Wyatt, con cui si incontra a pranzo a Il Giardino, di essere ancora molto preoccupato per la presenza di Thomas accanto a Hope. Il ragazzo non riesce a tranquillizzarsi nemmeno grazie alle parole di Steffy. Alla Forrester c’è aria di festa per il ritorno di RJ. Brooke e Ridge sono entusiasti e lo stilista tenta ancora di convincere il figlio a tornare a lavorare per l’azienda di famiglia.