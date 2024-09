WWE | Jimmy Uso fuori dal poster promozionale di USA Network per la Season Premiere di SmackDown

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 8 settembre 2024) WWEfarà il grande passaggio dalla rete FOX a USAquesta settimana. Prima dello show, ilha condiviso una pubblicità per promuovere tutte le stelle che appariranno ora su USA. Curiosamente, una grande star è stata assente da questa lineup,Uso. L’ex campione è stato visto per l’ultima volta ad aprile, quando è stato attaccato da Solo Sikoa e Tama Tonga, al debutto di quest’ultimo aè stato estromesso dalla Bloodline dopo aver fallito nel battere suo fratello Jey a WrestleMania XL e da allora non è riuscito a tornare. Secondo alcune indiscrezioni, stava lottando con un infortunio, ma non ci sono stati aggiornamenti dopo il ritorno di Roman Reigns, poiché ci si aspettava che facesse parte della Bloodline. La data del ritorno diUso in WWE è ancora sconosciuta.