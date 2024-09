Time to gray hair | ecco i migliori escamotage per riflessi argento da urlo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 8 settembre 2024) C'è stato un lontano tempo in cui gli uomini temevano i capelli grigi perché erano sinonimo di avanzamento dell'età. Ma è, appunto, un lontano tempo. Perché, grazie al “coraggioso gesto” di alcune celeb come Patrick Dempsey, Matt Damon, Chris Pine, Vincent Cassel e, in ultimo, Roberto Bolle sul red carpet del Festival di Venezia 2024 con i suoi primi ciuffi bianchi, la chioma sale pepe e ormai IN. Stefanie KeenanMa, attenzione: la manutenzione non è bassissima e imparare a gestire i capelli grigi è fondamentale. L'importante è seguire alcuni trucchetti per evitare che i capelli non virino verso il giallo “pannocchia” - e noi di GQ siamo qui a suggerirveli, insieme ai prodotti da utilizzare. Il grigio, del resto, è un colore che dà grazia e che tanti giovani, con crine brune senza l'ombra di un capello bianco, decidono di realizzare per essere cool.