Scieri la famiglia non molla Antico | La procura impugni in Cassazione

(Di domenica 8 settembre 2024) L’avvocato Alessandra Furnari, che con il collega Ivan Albo, assiste la, non ha dubbi: "Riteniamo che ci siano spazi sufficienti per impugnare la sentenza di assoluzione di Andreaper; infatti stiamo lavorando alla richiesta allagenerale presso la corte d’appello di Firenze perché proceda in tal senso". Andreaè uno dei tre ex caporali – e l’unico ad essere stato assolto sia in primo che in secondo grado (con rito abbreviato) – finito a processo con l’accusa di aver ucciso Emanuele, la recluta siracusana trovata cadavere tre giorni dopo il decesso all’interno della caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto del 1999. Un giallo in piedi da un quarto di secolo.