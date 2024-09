Schiaffo dell’Armenia a Putin in vista patto con gli Usa sul nucleare Ma nonostante le sanzioni la Russia resta il leader mondiale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Sempre più intenzionata ad affrancarsi da un (ex) alleato tanto influente quanto ingombrante come la, l’Armenia potrebbe iniziare a muoversi autonomamente su un fronte che sta particolarmente a cuore al Cremlino: quello dell’energia. A fine 2023 Erevan e Mosca hanno firmato un’intesa che prevede la modernizzazione e l’ampliamento dell’impiantodi Metsamor, un’infrastruttura fondamentale per il soddisfacimento del fabbisogno energetico interno della piccola repubblica caucasica. Metsamor copre infatti circa un terzo dell’energia consumata annualmente sul territorio armeno e l’accordo vede in prima fila la società statale russa Rosatom. A distanza di pochi mesi da quel contratto, che dovrebbe comunque rimanere in piedi, l’Armenia sembra però intenzionata a guardare anche altrove per ampliare la propria capacità