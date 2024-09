Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria agli US Open? Montepremi da brividi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024)ha vinto gli US, quarto e ultimo Slam della stagione che è andato in scena sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il tennista italiano ha sconfitto lo statunitense Taylor Fritz in tre rapidi set e ha così conquistato il secondo Slam della propria carriera, dopo che lo scorso 28 gennaio aveva alzato al cielo gli Australian: un micidiale uno-due su questa superficie nella stessa stagione, a dimostrazione di una classe cristallina. Il numero 1 del mondo ha regolato il numero 12 del ranking ATP con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-5 e ha così avuto la meglio in un confronto dove partiva con tutti i favori del pronostico, anche se il suo avversario giocava in casa e poteva beneficiare di un servizio particolarmente temuto. Il fuoriclasse altoatesino punta ha così rafforzato il numero 1 del ranking ATP: al momento svetta in classifica con addiritura 11.