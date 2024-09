Maltempo disagi sulle strade di Bologna Traffico in tilt attorno al Marconi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024), 8 settembre 2024 – Domenica di fortesu città e provincia. Piogge insistenti già dall’ora di pranzo e diversi, seppur in maniera contenuta: non si registrano interventi per criticità particolari. A Pianoro, soprattutto, a lanciare l’allarme è direttamente il sindaco Luca Vecchiettini attraverso un post su Facebook che parla di allagamenti negli spogliatoi del campo da baseball: "Le piogge insistenti delle ultime ore stanno creando alcune criticità in varie parti del nostro territorio – scrive il primo cittadino –. Attualmente è in corso un intervento dei vigili del fuoco presso gli spogliatoi del campo da baseball dove era in corso un torneo. È stata attivata la reperibilità della Polizia Locale e dei cantonieri comunali che stanno già intervenendo nelle situazioni segnalate". Altri utenti del web hanno segnalato allagamenti lungo la Porrettana, invece.