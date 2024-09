L’imbarcazione Fra Diavolo rappresenterà il Lazio in una competizione internazionale a Porto Cervo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 8 settembre 2024) Gaeta e Ventotene, 8 settembre 2024. “Voglio augurare buon vento a Frae a tutto il suo equipaggio guidato da Vincenzo Addessi., con i colori di Itri, Yacht Club Gaeta e di Ventotene è infatti l’unica dela partecipare fino al 14 settembre alla Rolex Maxi a, un evento tra i più attesi della stagione estiva che coinvolge ben 17 nazioni”, lo dichiara l’assessore allo Sport, al Turismo, all’Ambiente e alla Transizione Energetica della Regione, Elena Palazzo. “Siamo molto orgogliosi di essere rappresentati da una squadra che da anni si distingue per l’eccellenza dei suoi membri e che sta portando in alto nel mondo il nome del, di Itri e ora anche di Ventotene. Fraè da anni impegnata in iniziative per la solidarietà e per la diffusione del patrimonio storico e culturale della Riviera di Ulisse.