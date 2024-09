Guadagna 160 mila dollari all’anno lavorando come ingegnere poi la scoperta choc | Tutto falso aveva solo il diploma Arrestato e condannato a 15 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Perera riuscito ad ingannare tutti, spacciandosi perlaureato e con tanto di dottorato in ingegneria dei trasporti. Un clamoroso caso di frode ha scosso il settore dei trasporti sudafricano: Daniel Mthimkhulu, ex capodell’agenzia ferroviaria statale, è statoa 15di carcere per aver falsificato le proprie credenziali accademiche e aver costruito la sua intera carriera su una montagna di menzogne. La sentenza è stata emessa martedì 3 settembre da un tribunale di Johannesburg. Mthimkhulu, 49, si era presentatoun luminare, vantando una laurea magistrale e un dottorato in ingegneria. Queste credenziali glino garantito nonun prestigioso incarico, ma anche uno stipendio annuo di circa 160.000. Tuttavia, dietro la facciata di rispettabilità si celava un inganno clamoroso.