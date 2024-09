Corriere dello Sport – è la prima scelta come erede di Acerbi e De Vrij

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 8 settembre 2024) 2024-09-04 10:01:16 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: MILANO – La stagione attuale è ancora alle prime battute, ma l’Inter guarda già avanti verso le necessità future. Fin qui programmare per tempo e muoversi con il dovuto anticipo ha permesso ai nerazzurri di trarre benefici ed è per questo che il club è intenzionato a percorrere la medesima strada. In difesa sono all’ultimo anno di contratto siasia De, rispettivamente un trentaseienne e un trentaduenne, ma i radar interisti stanno già monitorando un nome non certo nuovo. Si tratta di Jaka Bijol, difensore sloveno venticinquenne dell’Udinese, che non essendo partito nella sessione di mercato appena terminata è diventato ancor di più un obiettivo di rilievo per la prossima stagione.