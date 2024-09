Pompei tra ricette antiche e cucina fine dining

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 7 settembre 2024) Riconosciuta come sito patrimonio mondiale dell’Unesco, l’antica città situata tra Napoli e Sorrento, ai piedi del Vesuvio, sepolta dalle ceneri e dai lapilli durante l’eruzione del 79 d.C. e tornata alla luce solo nel diciottesimo secolo, è indubbiamente una delle destinazioni turistiche più ambite in Italia. Tra il 2014 e il 2020 il Parco Archeologico che la contiene è stato visitato da oltre venti milioni di persone e, stando agli ultimi dati diffusi dal Ministero della Cultura, il 2023 ha registrato la cifra record di quattro milioni di visitatori paganti (+33,6 per cento rispetto al 2022), con l’altrettanto record di ventunomila accessi giornalieri.