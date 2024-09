Oltrepò Pavese il Consorzio di tutela vini strappa a Bolgheri il direttore | arriva Riccardo Binda

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Torrazza Coste (Pavia) – Alla fine èta l’ufficialità:è il nuovodeldi. Con la sua nomina l'ente consortile completa il rinnovamento della propria governance, avviato dal Cda eletto nel febbraio scorso sotto la guida della nuova presidente Francesca Seralvo, dopo due mandati di Gilda Fugazza. Classe 1986, vogherese,ha alle spalle una laurea triennale in Scienze gastronomiche all'Università di Pollenzo, seguita da una specializzazione in Gestione e promozione del patrimonio gastronomico e un master in Wine management presso l'Istituto Agrario di San Michele all'Adige.