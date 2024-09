Salma Hayek questo bikini per i suoi 58 anni | Instagram in tilt | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Festeggiare il compleanno con una raffica die mandare, come suol dirsi, "l'Internet in". Fatto., attrice messicana diventata ormai una icona a Hollywood, ha deciso di infiammare il web pubblicando sulla propria paginauna gallery fotografica discatti rigorosamente in tenuta balneare. Costumi da bagno interi, a due pezzi, eleganti, sportivi o sensuali: ce n'è davvero per tutti i gusti. "Tanti auguri a me per i miei 58", scrive la diva, che poi aggiunge un simpatico e sibillino post scriptum: "Nessuno di questi è un ritorno al passato". Come dire: sono tutte foto recenti, ovviamente originali e non ritoccate.   A una manciata di mesi dalla fatidica soglia dei sessant', insomma, l'indimenticabile "vampira" del cultNovanta Dal tramonto all'alba si mantiene decisamente in forma.