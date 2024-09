Ragusa rubano in un locale e minacciano il titolare con una mazza | denunciati 2 giovani

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 6 settembre 2024) Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno identificato e denunciato all’autorità giudiziaria duedi, rispettivamente di 19 e 20 anni. I due sono accusati di aver commesso, in concorso, una rapina aggravata ai danni del proprietario di un noto ristorante situato nel capoluogo ibleo. E’ successo qualche giorno fa nella notte. I duesono riusciti a introdursi nel ristorante e a sottrarre alcuni oggetti. Il proprietario, arrivato sul posto nel frattempo, li ha colti sul fatto con la refurtiva ancora in mano. A quel punto, i ragazzi hanno minacciato ilcon unae sono fuggiti in tutta fretta. Nel giro di qualche giorno, i poliziotti dell’Upgsp sono riusciti ad identificare i dueni e a denunciarli.