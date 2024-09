Orban ' Meloni come una sorellainsieme apriamo nuova era'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Giorgiaè la mia "sorella cristiana". Lo afferma il presidente ungherese Viktoral Workshop Thea di Cernobbio. "All'inizio - spiega - questo rapporto non ha avuto un ruolo importante nella politica europea, ora però insieme possiamo aprire unaera". Secondo"avere le stesse basi culturali gioca un ruolo più importante rispetto al passato" e Giorgia"non è solo una collega politica ma una 'sorella cristiana'". "Questo concetto - conclude - ha un senso politico fondamentale per l'Ungheria ma credo anche per l'Italia e questo aspetto culturale della politica tornerà in Europaè giusto che sia".