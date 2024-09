Omaggio social di Ferdico a Totò u Nanu

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) La foto insieme in piscina. Il messaggio di addio per l’amico ucciso: “Sarai sempre la parte più bella di me”. Nel primo pomeriggio di giovedì 5 settembre, il frontman della Curva Nord Marcoha ricordato con un post su Instagram (nella foto) l’amico Antonio Bellocco, assassinato a coltellate mercoledì 4 settembre dall’altro uomo forte del tifo organizzato nerazzurro Andrea Beretta fuori dalla palestra Testudo di Cernusco sul Naviglio. Il legame tra i due era cosa nota e ostentata sui, e le parole dilo ribadiscono. Ecco l’incipit del post, arrivato a poco più di 24 ore dall’omicidio di via Besozzi: "Mi ritrovo qui da solo senza te, che eri la persona che più ha creduto in me da quando sono diventato uomo. Nessuno potrà mai capire l’amore che ci legava e che ci riempiva le giornate.