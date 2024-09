Mi può mandare un piano marketing? La truffa di social engineering che usa il brand di lusso Lancel

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 6 settembre 2024) Se lavori all’interno di un’agenzia di, capita quotidianamente di gestire decine di mail al giorno. Ce ne sono di “buone” e di meno buone, di realmente remunerative o di vero e proprio spam. Per avere una bussola e non perdersi in tutto questo, c’è bisogno di una sana educazione digitale. Quello che è stato segnalato alla redazione di Giornalettismo – e che coinvolge, suo malgrado, il notodi borse di– rende bene l’idea. Abbiamo scoperto quanto siano diventate raffinate le tecniche die come si potrebbero cedere informazioni riservate e dati sensibili credendo di cooperare in partnership con uninternazionale.