M il figlio del secolo è una serie ipnotica futurista che sciocca preoccupa informa

(Di venerdì 6 settembre 2024) M. Ildel, laSky che arriverà in tv nel 2025, ha imnotizzato il pubblico della Mostra del cinema di Venezia. Gli otto episodi diretti da Joe Wright (L’ora più buia) prendono vita dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega, che racconta la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa al potere di Benito Mussolini (interpretato da uno straordinario Luca Marinelli). Osservare Mussolini che ti guarda fisso negli occhi mentre racconta la sua storia è straniante. Si parte dalle origini del fascismo, dal 1919, da un Mussolini 35enne direttore del Popolo d’Italia «che arrivava direttamente alla pancia del lettore e non come la carta da culo dell’Avanti». Da Mussolini creatore dei fasci di combattimento che randellavano i socialisti, che «sono anti politici, contro la monarchia, contro il capitale e contro tutto».