I treni garantiti per lo sciopero dell’8 e 9 settembre | orari ed elenco completo in Pdf

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 62024 – Il rientro dalle ferie inizia con due giorni da bollino nero per chi si sposta in treno. Domenica 8 e lunedì 9disagi in vista per i pendolari delle ferrovie a causa dellonazionale. Ma vediamo in dettaglio le informazioni utili., glinazionali, l’Informazioni in tempo reale Come ottenere il rimborso Atm si ferma il 9, gli"Dalle 3 di domenica 8 alle ore 2 di lunedì 9, ipossono subire cancellazioni o variazioni per unonazionale del personale del Gruppo FS,talia,talia Tper e Trenord. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione” si legge sul sito ditalia.