Ho fatto evacuare il ristorante in fiamme

(Di venerdì 6 settembre 2024) "Appena ho visto il fumo che usciva dal tetto ho accostato e mi sono assicurato che dentro non ci fosse nessuno. C’erano quattro persone: le ho fatte uscire e abbiamo portato fuori delle bombole che potevano esplodere". Queste le parole di Gabriele Giovannini (nella foto), ispettore della Polizia di Stato di Bologna che, per primo, ha dato l’allarme dell’incendio che, a seguito di un fulmine, ha colpito e devastato l’osteria Cà Vecchia di via Reggiani, a Granarolo. Giovannini, originario del baricellese, è stato venticinque anni alla Squadra Mobile di Bologna e ora da cinque è al reparto mobile. Fuori servizio non ha esitato ad intervenire. "Ero in auto con mia moglie – racconta –. Mentre percorrevamo via Reggiani abbiamo notato che dal tetto dell’osteria usciva fumo, copiosamente. Ho capito subito che qualcosa non andava e ci siamo fermati nel piazzale del