Giappone il principe Hisahito è diventato maggiorenne

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 set. (askanews) – Il, nipote dell’imperatore Naruhito e secondo in linea di successione al Trono del Crisantemo (ma per molti osservatori più probabile successore di Naruhito), ha compiuto oggi i 18 anni, diventando il primo membro maschile della Famiglia imperialese a raggiungere la maggiore età in circa 39 anni, dopo suo padre. Lo ha comunicato l’Agenzia della Casa imperiale, Kunaicho, che ha diffuso anche una serie di foto del giovane. Unico figlio maschio delereditario Fumihito, 58 anni, e dellassa Kiko, 57 anni,è entrato così a far parte di un numero sempre più ridotto di membri adulti della famiglia imperiale.