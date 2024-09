E’ morto Sergio Mendes il re della Bossa Nova aveva 83 anni

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024) (Adnkronos) – E’, il re. L’artista83. Pianista, compositore, cantante e arrangiatore intivo e influente, è stato uno dei primi artisti crossover del Brasile, figura originalissima del genere che ha reso popolare negli Stati Uniti.oggi in un ospedale di Los Angeles secondo quanto riferito dal “New York Times”. Non sono state rese note le cause del decesso, anche se recentementesofferto di Long Covid“si è spento serenamente”, secondo una dichiarazionefamiglia diffusa alla stampa statunitense. “Sua moglie e partner musicale da 54, Gracinha Leporace, era al suo fianco, così come i suoi amorevoli figli.si è esibito per l’ultima volta nel novembre 2023 con il tutto esaurito e un entusiasmo sfrenato a Parigi, Londra e Barcellona.