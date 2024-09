Conte ci sta pensando | addio alle difesa a tre e nuovo modulo avete sentito?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 6 settembre 2024) Uno degli ex più amati in casa Napoli si sofferma sulla possibile novità tattica che l’ex CT della Nazionale può varare dopo la sosta delle Nazionali. Malgrado la sosta della Nazionali in corso, in casa Napoli si pensa già alla prossima partita di campionato contro il Cagliari. L’obiettivo è quello di continuare sul buon cammino iniziato con le due vittorie casalinghe contro Bologna e Parma, che hanno seguito la batosta dell’esordio in casa dell’Hellas Verona. L’entusiasmo èstelle per la compagine partenopea, per cui c’è sicuramente grossa curiosità anche per i numerosi nuovi acquisti messi a segno nella fase finale della sessione estiva di calciomercato. Da David Neres a Romelu Lukaku, passando per i due nazionali scozzesi Scott McTominay e Billy Gilmour, grandi protagonisti nell’ultima sfida di UEFA Nations League contro la Polonia con una rete a testa.