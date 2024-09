Chi copia chi?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 6 settembre 2024) La barba incolta del principe William conquista tutti. L’erede al trono, a quanto pare, ci ha preso gusto a non rasarsi. Dopo l’immagine su Instagram che lo vedeva così in occasione dell’incontro con gli atleti inglesi per i loro risultati alle Olimpiadi di Parigi, il principe del Galles ha mostrato lo stesso look durante un ricevimento per una mostra sugli homeless a Londra nella galleria Saat. Tanti i commenti social riportati dai tabloid: “Il principe William con la sua barba ispida è sexy” si legge su X. “Adoro la barba del principe William”, “William, per favore, continua a farti crescere quella barba!”. In famiglia c’è un solo precedente: quella del principe Harry. E proprio per la questione i due fratelli hanno litigato.