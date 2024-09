Che cos’è l’Honey Deuce il cocktail che impazza agli US Open

Leggi tutta la notizia su cultweb

Infatti, all'US Open, il torneo più prestigioso d'America, in corso a New York, il pubblico sembra particolarmente attratto da un cocktail che sta letteralmente spopolando, l'Honey Deuce. Spopolare è sinonimo di circa 10 milioni di dollari incassati dalla vendita della bevanda. Qual è la sua particolarità? L'Honey Deuce, ideato dal ristoratore Nick Mautone, è un mix di vodka Grey Goose, limonata e liquore al lampone. Il colore è un delicato e accattivante rosa con un tocco in più: all'interno, infatti, ci sono tre palline di melone d'inverno, somiglianti alle palline da tennis. L'Honey Deuce vide la luce nel 2006, quando Grey Goose iniziò la collaborazione come sponsor al prestigioso torneo. C'era la necessità di creare un cocktail che potesse "santificare" l'accordo. Così Nick Mautone si mise al lavoro.