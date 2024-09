Camerano sapore di A | Conversano subito tosta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Anche la Pallamanogiocherà in casa, al debutto. Domani i gialloblu ospiteranno alle ore 17, al Pala Principi,un avversario di livello. I ragazzi di coach Rui Carvalho hanno avuto modo di prepararsi a questo appuntamento con due test amichevoli contro Cingoli e Lanzara. "Sono felice del lavoro dei ragazzi – afferma coach Carvalho –. Ci troveremo di fronte, squadra forte e che si è rinforzata molto in estate. Dobbiamo crescere passo dopo passo e questa partita sarà importante in tal senso. Vogliamo fare una bella partita perché vogliamo dare una soddisfazione ai nostri tifosi". La A Gold, risultato storico per i gialloblu, "Sarà per noi il coronamento di un sogno che parte da lontano – afferma il presidente gialloblu Massimo Albamonte -. Questa società nel corso degli anni è diventata una famiglia.