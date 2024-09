Beach volley favorite avanti tutta nella prima giornata della finale tricolore a Bellaria!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Si è chiusa ladel Campionato Italiano Assoluto Fonzies 2024 che assegnerà domenica il titolo di campioni d’Italia dial Polo Est Village di. Sono state disputate ben settantadue partite oggi sui sei campi allestiti, quaranta nel torneo femminile e trentadue in quello maschile. Domani, a partire dalle 8.30, inizieranno le partite del terzo turno del tabellone vincenti e il secondo turno di quello perdenti. Nel torneo femminile, si sono qualificate per il terzo turno otto squadre che hanno ottenuto due vittorie. Tra queste, spicca la performance del duo composto dalla vice campionessa d’Europa Valentina Gottardi (solitamente in coppia con Marta Menegatti, assente in questa occasione) e Claudia Scampoli.