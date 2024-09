Sulzano | strattonata dal cane cade e batte la testa Cinquantenne gravissima

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024 – Preoccupazione per una donna di 50 anni che questa mattina, giovedì 5 settembre, poco dopo le 11 è caduta sndo la. A farle perdere l’equilibrio, secondo una ricostruzione, è stato il suocon cui stava facendo una passeggiata lungo la ex 510 Sebina, la strada che costeggia il lago e che dal centro del paese conduce verso il lido Vertine, vicino all’ex ristorante Le Palafitte. Per motivi ancora da accertare ilavrebbe tirato uno strattone alla donna. La signora è malamente caduta a terra,ndo il capo. I presenti hanno immediatamente chiesto aiuto al numero unico 112, che sul posto ha inviato un’ambulanza e l’elicottero da Brescia, atterrato al campo sportivo di, l’unica zona del paese rivierasco dove è possibile fare atterrare i mezzi di soccorso. La ferita è stata portata agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso.