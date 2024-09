Ritirata carne Simmenthal dai supermercati | richiamo del Ministero della Salute

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 5 settembre 2024) Di recente, ilha ordinato il ritiro di un lotto specifico diin scatolada numerosi punti vendita in tutta Italia. La decisione del, in merito al ritiro del lotto di, è stata presa a seguito di controlli che hanno evidenziato un difetto di chiusura delle confezioni, che potrebbe compromettere la qualitĂ del prodotto, con potenziali rischi per ladei consumatori. Il nuovo, emanato lo scorso 29 agosto 2024, si trova sul sito ufficiale dele in esso si raccomanda di non consumare il prodotto “in via precauzionale” e di riconsegnarlo al punto vendita. Frame pubblicitĂ@Foto Crediti YouTube/Qual è il lotto diinteressato? Ilè relativo al prodotto in scatola “Piatto pronto di carni bovine in gelatina vegetale” prodotto con il marchio