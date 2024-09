Navarro-Sabalenka oggi in tv | orario canale e diretta streaming semifinale US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Emmase la vedràcontro Arynanel match valido per ladegli US. Primain carriera a livello Slam per la statunitense, che nella propria città natale ha ottenuto il risultato più prestigioso della sua carriera, regalandosi anche il debutto in top 10. Servirà però un’impresa contro la bielorussa, favorita numero uno per il titolo nonché giocatrice più in forma ammirata in queste due settimane. 1-1 i precedenti: successo in tre set dia Indian Wells, comoda vittoria in tre set dial Roland Garros. La tigre di Minsk partirà ampiamente favorita e cerca la seconda finale consecutiva a Flushing Meadows. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, nella notte italiana tra giovedì 5 e venerdì 6 settembre, come primo match sull’Arthur Ashe Stadium dall’01:00.