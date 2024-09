Nations League Zalewski vanifica i gol di Gilmour e McTominay CR7 fa 900 in carriera contro la Polonia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tanta Serie A nelle partite odierne di2024/2025. La Scozia perde 3-2 in casaladopo aver rimontato dallo 0-2 sul 2-2 grazie ai due nuovi acquisti del Napoli, Billye Scott. Dopo le reti di Szymanski (8?) e Lewandowski (rigore, 44?), l’ex Brighton ha accorciato le distanze al 46? e il 27enne al 77? ha completato l’opera, realizzando la sua nona rete nelle ultime undici presenze da titolare con la nazionale. Alla fine però nel recupero è un rigore del romanista Nicolaa regalare i tre punti alla. La copertina del girone però è tutta per Cristiano Ronaldo. Nel giorno della sua 900esima rete in partite ufficiali, il Portogallo batte la Croazia e conquista i primi tre punti del gruppo 1 di Lega A.