L’Ue batte un altro colpo sull’IA La Commissione firma la convenzione quadro

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 5 settembre 2024) “Questaè un passo importante per garantire che le nuove tecnologie possano essere sfruttate senza erodere i nostri antichi valori, come i diritti umani e lo stato di diritto”. Ad affermarlo è la ministra della Giustizia britannica, Shabana Mahmood, in un comunicato che apre le candidature a tutti coloro che vorranno sottoscrivere il primo trattato sull’intelligenza artificiale giuridicamente vincolante,to oggi anche dallaeuropea e volto a ridurre i rischi che derivano dallo sviluppo tecnologico. Del trattato avevamo scritto qui lo scorso maggio quando, dopo diversi mesi di trattative che hanno coinvolto 57 paesi, era stato definitivamente approvato. Un breve recap.