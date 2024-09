Diamond League Zurigo 2024 oggi in tv | orari e diretta streaming atletica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sta per volgere al termine la Wandadileggera, con la quattordicesima e penultima tappa in programma giovedì 5 settembre a. Archiviato il Golden Gala Pietro Mennea di Roma, il massimo circuito mondiale ditorna in Svizzera, dove aveva già fatto tappa poche settimane fa a Losanna. Presenti in gara cinque azzurri: Leonardo Fabbri proverà a ripetere i buoni risultati di questo fine stagione nel getto del peso contro i due campioni statunitensi Ryan Crouser e Joe Kovacs, e sarà in gara assieme a Zane Weir; torna in pedana anche Mattia Furlani , che cerca il pass per le finali ma se la dovrà vedere con i due atleti con cui ha condiviso il podio a Parigi, ovvero Miltiadis Tentoglou e Wayne Pinnock. Saranno al via anche Lorenzo Simonelli nei 110 hs, contro Grant Holloway e Daniel Roberts, e Ayomide Folorunso nei 400 hs.