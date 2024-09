Caso Boccia chi è Federica Corsini moglie del ministro Gennaro Sangiuliano

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di giovedì 5 settembre 2024) “La prima persona a cui devo chiedere scusa è mia, che poi è una persona eccezionale”, ha dichiarato in lacrime ildella Culturain un’intervista televisiva, ammettendo la relazione con Maria Rosaria, al centro della querelle sulla sua presunta nomina a consulente per i grandi eventi al Ministero. Ladel, invece, è, giornalista che lavora in Rai da quasi 30 anni e che è sposata con lui dal 2018. La carriera Giornalista professionista dal 2006, sulla vita privata disi sa poco. Nata a Nettuno nel 1969, laureata in Architettura e appassionata di design, come scrive Il Messaggero, è entrata nella televisione pubblica a fine anni Novanta. Il suo debutto sul piccolo schermo risale al 1997, quando ha condotto una trasmissione musicale.