Boccia | Ricatto? Non mio Sangiuliano spinto alle dimissioni per poi respingerle

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 6 settembre 2024 – All’indomani dell’intervista-confessione del ministro Gennaroin lacrime durante alcuni passaggi-chiavi (“Chiedo scusa a mia moglie”, Federica Corsini ndr) l'imprenditrice e influencer Maria Rosaria, mancata consigliera per i Grandi Eventi e ormai ufficialmente amica del cuore del ministro (“Avevamo una relazione sentimentale") torna a raccontare la sua verità con una storia su Instagram. E d’altronde nemmeno ieri sera, il botta e risposta a distanza tra i due ormai ex era mancato. “Durante questa vicenda – scrivein un post su Instagram –, ho inizialmente mantenuto il silenzio stampa per rispetto delle istituzioni. Ho scelto di parlare solo quando il vaso delle menzogne era ormai colmo, limitandomi a contestare le falsità per difendere la verità.