Sparatoria a Milano pistole e coltellate | morto un uomo coinvolto capo ultras Inter

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Una lite scaturita in un colpo di pistola e in alcune. Sarebbe questa la dinamica di quanto avvenuto nelladi quest’oggi a. Secondo la ricostruzione di “Today”, il 36enne Antonio Bellocco è stato ucciso adalultrà dell’Andrea Beretta (49 anni) in via Nino Besozzi a Cernusco sul Naviglio. Secondo le ricostruzioni, in fase di accertamento, prima dell’accoltellamento mortale, sembra che Bellocco abbia sparato a una gamba di Beretta. Del caso se ne sta occupando la compagnia di Pioltello. Bellocco, negli ultimi tempi, pare si fosse avvicinato alla curva dell’, ma dai dettagli trapelati il movente non sarebbe da collegarsi a questioni strettamente calcistiche.