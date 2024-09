Serie B di basket campagna abbonamenti al via per l’Halley

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "B-Lieve" è lo slogan che la Halley Matelica ha scelto per la, che scatta oggi in occasione della prima amichevole stagionale, a Castelraimondo, contro la Virtus Civitanova. Il motto fonde in sé due idee: da un lato il verbo inglese "to believe", credere, avere fiducia in quanto costruito; dall’altro quella grande B che rappresenta la categoria raggiunta due anni fa e che la società vuole consolidare con il sogno (e in questo sta il senso profondo del "B-lieve") di riuscire a fare lo step mancato qualche mese fa. L’abbonamento resta a 80 euro, il ridotto a 50. Gli abbonati della Vigor potranno usufruire della tessera ridotta per seguire la Halley Thunder in A2 femminile e viceversa. È stato ritoccato il costo del biglietto della singola partita, che passa da 8 a 10 euro per l’intero (invariato a 5 il ridotto; gratis under 13 anni e tesserati del vivaio).