Serie A 2024 - 2025 Calendario dalla 4a alla 13a Giornata diretta tv DAZN e Sky Sport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tutta laA Enilive è solo su7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a. Attiva ora.LaA Enilive vapausa di settembre con quattro formazioni in testaclassifica con 7 punti: due come da pronostico (Inter e Juventus) e due sorprese che sono partite molto bene come Torino e Udinese. Tra le note positive di questo avvio di stagione anche Empoli ed Hellas Verona, mentre Milan e Roma devono ancora trovare la giusta quadratura, ma tutte avranno ora l'opportunità di assemblare al meglio i nuovi arrivi. Archiviata la terzadiA Enilive, si tornerà in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. L'Italia sarà impegnata nella Nations League con due sfide importanti: la prima si terrà sabato 6 settembre a Parigi contro la Francia alle 20:45, mentre la seconda avrà luogo a Budapest, lunedì 9 settembrestessa ora, contro Israele.