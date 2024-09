Serata storica per l’Atalanta | Lookman nei 30 candidati al Pallone d’oro Gasperini tra i migliori sei allenatori del mondo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Theatre du Chatelet (Parigi). Due nomination che rendono ancor più luminosa la Dea orobica, un nuovo riconoscimento della straordinarietà dell’ultima stagione del: Ademolae Gian Pierosono tra i protagonisti delle candidature proposte dal quotidiano francese L’Équipe rispettivamente per ile per il Men’s Team Coach of the Year Trophy. Il 26enne attaccante nigeriano si unisce agli interisti Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez nel trittico di rappresentanti della scorsa Serie A, ai quali ora bisognerebbe aggiungere i due neo acquisti della Roma Artem Dovbyk e Mats Hummels (quest’ultimo annunciato ufficialmente dal club giallorosso solamente pochi minuti fa). Nominated for the 2024 Ballon d’Or @A@thenff @AtalantaBC #ballondor pic.twitter.