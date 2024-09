Sanità iniziativa al Katia Bertasi Attesi anche Lepore e Donini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Si terrà oggi, alle 18.30 nella Casa di Quartierein via Fioravanti, un evento pubblico con Michele de Pascale al quale dovrebbero partecipare sia Federica Mazzoni, segretaria provinciale del Pd e presidente del Navile, sia Matteo, sindaco di Bologna. Il tema sono le dieci proposte sulladel candidato a governatore regionale per il centrosinistra, ’Creare salute, insieme per unapubblica equa e solidale’. All’incontrò parteciperàRaffaele, assessore allauscente dell’Emilia-Romagna. L’evento segue diversi altri eventi che hanno visto protagonista de Pascale, tra Feste dell’Unità e interviste tv. Lo stesso candidato governatore parteciperà al Parco Nord a un’con Irene Priolo, presidente della facente funzione, il 16 settembre. Modererà Valerio Baroncini, vicedirettore de Il Resto del Carlino.