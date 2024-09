Parigi 2024 Giordan e il bronzo dei sogni | Non ho mai mollato Un percorso di impegni e sacrifici

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 settembre 2024)– Un grande traguardo personale, quello conquistato da Edoardoalle Paralimpiadi di. L’atleta delle Fiamme Oro, nato a Torrimpietra a Fiumicino, sale sul podio e realizza il sogno sportivo della vita. Aggiunge lo straordinarioconquistato (il primo alloro a cinque cerchi della carriera), nella giornata di ieri al Grand Palais, alle numerose medaglie già ottenute in carriera. Spicca un oro mondiale a squadre e un oro europeo, in altrettanta specialità di squadra. Sono 5 gli allori mondiali in totale vinti, insieme ai 7 ottenuti agli Europei. E la giornata del 3 settembre è stata speciale.